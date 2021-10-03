هادي يستقبل المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أستقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، والوفد المرافق له.



وفي اللقاء رحب الرئيس بالجميع، واعرب عن امتنانه لجهود الإتحاد الأوروبي المميزة والداعمة لليمن في مختلف الجوانب ومنها ما يتصل بالجهود الإغاثية والإنسانية ودورها المميز في هذا الصدد ودعمها لليمن وشرعيتها الدستورية وجهود السلام في اليمن.

ووضع الرئيس الجميع امام مستجدات الأوضاع في اليمن وما يعانيه المواطن اليمني جراء تداعيات الحرب الانقلابية للمليشيات الحوثية الايرانية على البلد وطناً ومجتمعاً وما خلفته من معاناة انسانية طالت حياة العزل والأبرياء وتجنيد الأطفال والإمعان في حصار المدن ومواصلة حربها وهجماتها العدائية على مأرب واستهداف الابرياء ومخيمات النازحين بعد فشلها في تحقيق اهدافها واجندة ايران لاستهداف اليمن والمنطقة.

وقال رئيس الجمهورية " ان تلك المليشيات ومن يقف خلفها لا تؤمن بالتعايش والسلام ولا تجيد الا لغة السلاح وهذا ما اكدته تجارب الحوار ومحطاته المختلفة ومنها مشاورات ستوكهولم التي لم تبالي بها او تنفذ اي من بنودها تلك المليشيات مستغلة تلك الهدنة لزعزعة الملاحة الدولية عبر القوارب والزوارق المفخخة وغيرها من التجاوزات والخروقات".

واكد الرئيس، حرصه على السلام وتقديم التنازلات لحقن الدماء والذي قوبل بالتعنت والرفض من قبل المليشيات غير مكترثة بمرجعيات السلام والقرارات الاممية ذات الصلة.

وقال فخامة الرئيس "لازالت ايادينا ممدودة في هذا الصدد وندعو دوماً الى وقف الحرب واحلال السلام لمصلحة الشعب اليمني".. مثمناً جهود الإتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي في هذا الصدد وجهودهم الحميدة والمتواصلة.

من جانبه عبر المفوض الاعلى للاتحاد الاوروبي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمامهم باليمن قيادة وشعبا.. معبرا عن خالص تقديره للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس لتجاوز تداعيات الحرب والازمة التي تواجهها اليمن المترتبة على الانقلاب وعلى التوافق والحوار الوطني.. متطلعاً الى ان يسود السلام وتتحقق فرصه وإمكانياته بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وأكد على موقف دول الاتحاد الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية.. لافتاً الى الجهود الحثيثة في هذا الإطار للوقوف على الأوضاع الإنسانية وتقديم الدعم بصورة عامة.. مؤكداً على مواصلة دعم الاتحاد الاوروبي لليمن وصولاً الى تحقيق السلام الذي يتطلع اليه الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير الإتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية باتريك سايمونيت وعدد من المسؤولين.