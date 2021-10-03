رئيس الجمهورية يلتقي نائب وزير الخارجية الالماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، نائب وزير الخارجية الالماني بير جير، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وحمل الرئيس، نائب الوزير الالماني، نقل تحياته وتهانيه للرئيس والمستشارة الالمانية وللشعب الألماني الصديق بمناسبة العيد الوطني يوم الوحدة الالمانية.. مشيداً بالعلاقة الوطيدة بين البلدين الصديقين.. مشيراً الى دور ألمانيا في دعم اليمن وتوافقه الوطني، الأمر الذي انعكس في مؤتمر الحوار الوطني الذي تناول قضايا مختلفة في اليمن ومثل المجتمع بما في ذلك القوى السياسية وكافة القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب.

كما اشاد رئيس الجمهورية، بدور ألمانيا في نجاح نتائجها من خلال تنظيم سلسلة من اللجان المنخرطة في زيارات استطلاعية ومعرفية لفهم تجربة ألمانيا الفيدرالية الغنية في هذا المجال والذي للأسف افشل انقلاب الحوثي هذه التجربة الفريدة من خلال الانقلاب على إجماع شعبنا اليمني.. مؤكداً موقف بلادنا الدائم من السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث ووضع حداً للمعاناة التي سببها انقلاب الحوثي على الشعب اليمني.

وتطلع فخامة الرئيس، الى دعم المانيا لليمن اقتصادياً لمواجهة التحديات الراهنه التي لا تقل خطورة عن تداعيات الحرب وآثارها الكارثية المترتبة على سلوك المليشيات الانقلابية ومحاولتها عبثاً نقل التجربة الايرانية التي لايمكن قبولها من قبل كافة ابناء شعبنا اليمني.

من جانبه عبر نائب وزير الخارجية الألماني، عن سعادته بهذا اللقاء..مؤكداً متانة وعمق العلاقات بين البلدين الصديقين والتعاون متعدد المجالات.

وقال بير جير "نيابة عن الحكومة الاتحادية الألمانية، أشكر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، على دعمه المستمر لجهود السلام في جميع المراحل".. مشيراً إلى الصعوبات التي تواجهها اليمن في هذا الصدد.. مؤكداً دعم بلاده للجهود من أجل اتخاذ خطوة مهمة نحو السلام.. مؤكداً على ضرورة وضوح وضغوط المجتمع الدولي في هذا الصدد، وتقدير استجابة الحكومة الشرعية ومرونتها في هذا الشأن وحرصها على السلام.. مجدداً دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي الى ليمن لتحقيق السلام المنشود.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي والسفير الألماني لدى بلادنا جاي جير، والسفير الألماني لدى المملكة العربية السعودية لام لي وعدد من المسؤولين.