نائب الرئيس يعزي قائد اللواء 156 وقائد اللواء 177 في استشهاد نجليهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقيتي عزاء ومواساة إلى كل من قائد اللواء 156 العميد عرفج بن حمد بن هضبان، عزاه في نجله الشهيد البطل أسامة عرفج هضبان، وقائد اللواء 177 مشاة العميد محمد صالح القاضي عزاه في استشهاد نجله البطل يوسف محمد القاضي وهما يؤديان واجبهما الوطني والبطولي في ميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية.



وأشاد نائب الرئيس، في البرقيتين، بمناقب الشهيدين وبطولاتهما الخالدة التي سطروها مع رفاقهما الأبطال في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد نائب رئيس الجمهورية، بأن هذه التضحيات الغالية شاهدة على استبسال اليمنيين وثباتهم وشجاعتهم للانتصار لمشروع الدولة والحرية والكرامة ووأد مشروع الموت والكهنوت الحوثي.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين وذويهما وكل أسر الشهداء الأبطال من منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعاً بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على كل الجرحى بالشفاء العاجل ويكتب النصر لليمن واليمنيين.