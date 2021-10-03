هيئة رئاسة مجلس النواب تدين الجريمة الارهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب، الجريمة الارهابية النكراء الذي نفذتها مليشيات الحوثي الارهابية، اليوم، بحي الروضة السكني في مدينة مارب بثلاثة صواريخ بالستية وراح ضحيتها اكثر من 35 مدنياً بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء.



واكدت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان هذه المذبحة الوحشية بحق المدنيين العزل، هي دليل اخر على وحشية المليشيات الحوثية الارهابية وانتهاكاتها التي لم تتوقف وتشكل تحدياً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والاعراف والحرمات الانسانية والدينية والقبلية.

وحملت هيئة رئاسة المجلس، مسؤولية دماء الضحايا الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الامريكية بسبب اتخاذها لقرار رفع المليشيات الحوثية من لائحة التنظيمات الارهابية ما أدى إلى تشجيعها على استخدام قوتها لاقتراف هذه المذبحة التي لا يمكن اعتبارها إلا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ودعت الهيئة الى اعادة تصنيف المليشيات الحوثية كتنظيم ارهابي وفرض عقوبات دولية صارمة بحقها، كما دعت الأمم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها جراء الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين العزل في مختلف المناطق اليمنية والأراضي السعودية.