وزارة حقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بإيقاف جرائم المليشيا الحوثية تجاه المدنيين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استنكرت وزارة حقوق الإنسان، الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، باستهداف حي الروضة في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية، واسفر عن استشهاد وجرح 35 مدنياً بينهم 5 أطفال و4 نساء.



وطالبت الوزارة في بيان صحافي تلقت وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم في إيقاف الجرائم الإنسانية بحق المدنيين في مأرب..مشيرة الى ما ترتكبه المليشيا الحوثية، من حصار على مديرية العبدية منذ 10 ايام، دون أي تحرك من المبعوث الخاص للأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وأشارت الوزارة الى ما يتعرض له المدنيين من عدوان اجرامي وجرائم ترقى الى جرائم حرب، ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بدعم من ايران..مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم ومعاقبة المليشيا الحوثية الإرهابية، جراء الجرائم الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين.