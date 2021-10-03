رئيس الوزراء يتابع تداعيات الجريمة الإرهابية باستهداف الحوثيين حي سكني في مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان الحكومة ومعها الشعب اليمني تقف بكل امكانياتها مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في المعركة الوطنية المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا.



ولفت الى تصاعد الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين في مأرب وغيرها، واخرها استهداف حي الروضة السكني اليوم الاحد، واستشهاد طفلين واصابة 27 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال، واهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في وضع حد لهذه الجرائم الإرهابية بهزيمة المشروع الانقلابي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية اجراها رئيس الوزراء مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، حيث تابع تداعيات هذه الجريمة الإرهابية واستمع كذلك، الى تقرير حول الأوضاع الميدانية وسير العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، ومعنويات الابطال في استكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وحيا رئيس الوزراء الصمود الأسطوري والتضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، في الدفاع عن النظام الجمهوري وكرامة المواطنين.. مؤكدا انه لا خيار امام اليمنيين والعرب جميعا في هذه المعركة المصيرية الا الانتصار وهزيمة المشروع الإيراني في موطن العروبة.