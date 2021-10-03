الارياني يدين إستهداف مليشيا الحوثي حي الروضة السكني بمأرب بثلاثة صواريخ بالستية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باستهداف حي الروضة السكني شمال مدينة مارب المكتظة بالسكان والنازحين بثلاثة صواريخ بالستية"ايرانية الصنع".



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان الهجوم الارهابي ادى الى استشهاد واصابة 35 مدنياً بينهم نساء واطفال في احصائية أولية للجريمة الارهابية وتضرر عدد من منازل المواطنين".

واضاف الارياني "ان الاستهداف المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب عمل انتقامي جبان، يعكس فشل مليشيا الحوثي الارهابية في تحقيق انتصار ميداني وعجزها عن النيل من صمود واستبسال هذه المدينة البطلة وأبنائها الشجعان، وكذا الخسائر الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات المحافظة".

واستغرب الارياني، استمرار صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي إزاء هذه الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين من النساء والاطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب الارياني بادانة واضحة وصريحة لكل الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية ،وتحرك لملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم الدولية.