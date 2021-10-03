تدشين صرف المساعدات النقدية للاسر النازحة لمديريتي الشحر و غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشنت المؤسسة الطبية الميدانية مشروع صرف المساعدات النقدية للاسر النازحة بمحافظة حضرموت بمديريتي الشحر وغيل باوزير بدعم من منظمة جلارا الالمانية وتنفيذ المؤسسة الطبية الميدانية FMF.



ويستهدف المشروع 214 اسره نازحه استفادت من مشروع آليه الإستجابة السريعة RRM كمرحله أولى ، وجاء النشاط لمساعدة النازحين والتخفيف من معاناتهم نتيجة الاوضاع المعيشية الصعبة التي تشدها البلاد.

حضر التدشين السلطة المحلية بمديرية الشحر ممثله بمديرها العام الاستاذ عادل باعكابة ونائبه الاستاذ مصبح العبد البحسني الذان ثمناً الجهود الكبيرة الذي تبدلها المؤسسة الطبية الميدانية FMF وطاقمها في المديرية في مختلف المجالات وفي مجال النازحين على وجه التحديد.

وفي مستهل التدشين أوضح المهندس ريدان أحمد بن علي الحاج مساعد ضابط مشروع آلية الاستجابة السريعة للنازحين RRM أن هذا البرنامج يأتي بتمويل من منظمة جلارا الالمانية وتنفذه المؤسسة الطبية الميدانية FMF بتقديم مساعدات نقديه حزمه واحده لعدد ٢١٤ اسره نازحه في مديريتي الشحر وغيل باوزير بمحافظة حضرموت .

الجدير بالذكر ان هذا النشاط يأتي مواصله لحزمة من المساعدات المختلف التي قدمتها المؤسسة الطبية الميدانية للنازحين بعد استفادتهم من مشروع آليه الإستجابة السريعة RRM في عدد من المحافظات والمديريات.