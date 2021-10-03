مناقشة تدخلات السلطة المحلية لمساعدة النازحين في مديريات الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم مع ممثل الوحدة التنفيذية للنازحين وعدد من أعضاء الوحدة الاحتياجات الضرورية التي يمكن أن تسهم السلطة المحلية في مساعدة النازحين في الجوانب الإيوائية والتعليمية والصحية.



واستمع الوكيل بحضور مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام من ممثل الوحدة التنفيذية للنازحين نادية الفخري الى شرح عن أوضاع النازحين المنتشرين في عموم مديريات الوادي والصحراء البالغ عددهم أكثر من ستة آلاف أسرة واحتياجاتهم في عدد من المجالات الخدمية الصحية والتربوية والإيوائية ، وسبل تذليلها من اجل تحقيق مزيد من الاستقرار وتحسين ظروف المعيشة.

وأكد الوكيل على أهمية بقاء النازحين في مخيم النازحين الواقع بمديرية العبر من أجل تقديم المزيد من التدخلات اللازمة لهم من قبل المنظمات الدولية والوطنية والمحلية ، داعيا الى ضرورة القيام بحصر دقيق وتصنيف أعداد النازحين في كافة مناطق الوادي والصحراء ليسهل تقديم الخدمات لهم بحسب ظروفهم المعيشية لسهولة وصول المساعدات إليهم بيسر ودون عناء.

مبديا استعداد السلطة المحلية لتقديم كل ما يلزم للنازحين باعتبارهم ضيوفا عزيزين على حضرموت أجبرتهم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد على مفارقة مساكنهم وأعمالهم ، متمنيا أن تنقشع الغمة يعودوا الى مساكنهم معززين ومكرمين.