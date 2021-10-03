بن ياسر يصل المهرة بعد زيارة رسمية ناجحة للسعودية وعُمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

وصل الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة – رئيس المجلس المحلي، اليوم الأحد، إلى مدينة الغيضة، عاصمة المحافظة، عقب زيارة رسمية شملت السعودية وسلطة عمان وأخرى علاجية في المملكة الأردنية الهاشمية.



واستقبلت قيادات السلطة يتقدمهم الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، وكيل أول المحافظة الأستاذ مختار محمد الجعفري، ووكيل الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات، ومدير عام الشرطة والأمن بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة، وقادة الألوية وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية وجمع غفير من مشايخ القبائل والوجهاء والأعيان ابتداء من النقطة الأولى لوصوله في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطة عمان، وفي مدخل مدينة الغيضة.

وكان المحافظ بن ياسر توجه من مدينة الغيضة إلى السعودية، بدعوة رسمية من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، أطلعه خلال لقائه على سير المشاريع التنموية والخدمية في محافظة المهرة واحتياجات المحافظة من المشاريع الاستراتيجية.

كما التقى المحافظ بدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من المسؤولين في الحكومة لاطلاعهم على أوضاع واحتياجات المحافظة الخدمية والأمنية.

وعقب انتهاء زيارته للرياض توجه المحافظ بن ياسر إلى الأردن في زيارة علاجية، قبل أن يتنقل عقبها إلى سلطنة عمان الشقيقة عقد فيها سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين والهيئات العمانية الداعمة للمحافظة.

وبحث المحافظ بن ياسر في لقاءاته في السلطنة تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مجال المشاريع التنموية والخيرية التي ستنفذها السلطنة في المحافظة خلال الأشهر القادمة.

ورحبت قيادات السلطة المحلية ومشايخ بوصول المحافظ بن ياسر إلى المحافظة بسلامة الله وحفظه ورعايته ونجاح زيارته الرسمية للسعودية وسلطنة عمان والزيارة العلاجية إلى الأردن.