أزمة خانقة في الوقود بوادي حضرموت وارتفاع أسعار الـ (20) لتر إلى (19) الف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

تشهد مدن وميديريات وادي وصحراء حضرموت أزمة خانقة في المشتقات النفطية والتي ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول (البنزين) في المحطات التجارية وصل بعضها الى 19ألف للدبة 20 لتر.



واكدت مصادر محلية بالوادي ان وادي حضرموت يشهد أزمة خانقة بالمشتقات النفطية، وتوسع في المحطات التجارية واسواق البيع السوداء

وحسب المصادر فان الأسعار تفاوتت من محطة لاخرى ومكان لاخر حيث بلغ سعر الدبة في أحد المحطات التجارية 995 للتر اي 19000 ريال للدبة" فئة 20 لتر

وشوهدت منذ ايام طوابير طويلة للسيارات والمركبات امام محطات الحكومة والخاصة ممايدل ان المنطقة تعيش في ازمة خانقة دون ان توضح الجهات المسئولة الاسباب حول ذلك الانقطاع

واستغربت اوساط شعبية من عدم وجود اي ازمة في المشتقات النفطية في مديات ساحل حضرموت التي تستقر فيها الأسعار عند 12ألف للدبة 20 لتر للديزل والبترول بينما جيرانها من مديريات الوادي تعيش ازمة الامر الذي يضع امامه الالاف من الخطوط الحمراء في التساؤل.