أرصاد حضرموت تطمئن المواطنين وسلطنة عمان تحذر من تحول العاصفة الى اعصار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

قالت غرفة أرصاد حضرموت، امس، إن آخر التحديثات لخرائط الطقس المستقبلة لا تظهر وجود تأثير مباشر للعاصفة المدارية شاهين شرق بحر العرب على اليمن.



وذكرت وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، أن من المتوقع أن ترتقي شاهين كعاصفة إعصارية عميقة خلال 72 الساعة القادمة باتجاه بحر عمان بمحاذاة السواحل الباكستانية والأراضي العمانية دون تأثير مباشر أو غير مباشر على اليمن .

وتوقعت غرفة الأرصاد، امتداد أخدود مداري رطب ناشئ عن تذبذب حركة الحالة المدارية سيؤثر على اليمن خلال الأسبوع القادم، يرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة ببن الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة على بعض المناطق من مرتفعات وأرياف ساحل حضرموت وأجزاء متفرقة من ساحل ووادي وصحراء وهضاب حضرموت.

في سياق متصل حذرت سلطنة عمان من إعصار محتمل قد يضرب سواحل البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، الجمعة، أنه من المحتمل تعمق العاصفة المدارية "شاهين"، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

كما نبهت إلى استمرار تحرك العاصفة باتجاه سواحل السلطنة.

كذلك، أشارت إلى أنه من المحتمل عبور العاصفة المدارية مساء غد الأحد، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية.

كما أوضحت أن من آثار تلك العاصفة تحول البحر تدريجياً ابتداء من يوم أمس السبت إلى شديد الهيجان، مع ارتفاع مستوى المياه والأمواج.

إلى ذلك، ناشدت المواطنين والمقيمين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني ممثلة في الأرصاد العُمانية كانت حذرت سابقا من تمركز العاصفة شاهين شمال شرقي بحر العرب، لافتة إلى أنها تبعد حوالي 590 كلم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة (رأس الحد)، فيما تبعد السحب المصاحبة 410 كم عن رأس الحد.

وأوضحت في حينه أن سرعة الرياح بلغت 34-63 عقدة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتجه العاصفة المدارية شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

وغالبا ما تشهد السلطنة عند قدوم فصل الشتاء أمطاراً غزيرة وفيضانات في الأودية في عدد من مناطقها