البكري يرأس اجتماعاً لمكتب الشباب والرياضة في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم، اجتماعا ضم إدارة وموظفي مكتب الشباب والرياضية بمحافظة المهرة بحضور أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر.



وأعلن الوزير البكري خلال الاجتماع، عن جملة من المشاريع الرياضية بالمهرة، منها استكمال المرحلة الثانية لملعب مخبال وبيت الشباب الجديد، ورفع مخصصات الأندية الرياضية بالمحافظة، وإقامة دورات تأهيلية للشباب، وعقد اتفاقية شراكة مع كلية التربية، إضافة إلى ملعب ومسبح أولمبيين ومدينة رياضية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.

وقال الوزير البكري" إن المهرة واعدة ولديها الكثير من الطاقات الشبابية وقادرة على استضافة مجموعة من التظاهرات الرياضية الداخلية والخارجية".

من جانبه أكد امين عام المجلس المحلي، حرص السلطة المحلية لدعم قطاع الشباب والرياضة..مشيرا الى أهمية تشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة لتفعيل دور الحركة الرياضية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الرياضي والشبابي في المحافظة.