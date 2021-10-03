مناقشة التدخلات الإنسانية للنازحين في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، مع ممثل الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين نادية الفخري، احتياجات النازحين في الجوانب الإيوائية والتعليمية والصحية.



وقدمت ممثلة الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، شرح عن أوضاع النازحين في عموم مديريات الوادي والصحراء البالغ عددهم أكثر من ستة آلاف أسرة واحتياجاتهم في عدد من المجالات الخدمية والصحية والتربوية والإيوائية.

وأكد الوكيل الكثيري، أهمية حصر اعداد النازحين في كافة مناطق الوادي والصحراء ليسهل تقديم الخدمات لهم بحسب ظروفهم المعيشية..مشيرا الى حرص السلطة المحلية لتقديم الدعم الكامل للنازحين وتسهيل عمل الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين.