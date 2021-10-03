شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يشيد بجهود الاجهزة الامنية بمحافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود الأجهزة الأمنية بمحافظة ابين، والقيام بواجباتها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء الانقلاب الحوثي.



واطلع الوزير حيدان خلال لقائه، اليوم، مدير الامن بمحافظة ابين العميد علي بوزيد، وقائد القوات الخاصة العقيد محمد العوبان، على الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وسير العملية الأمنية والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.

وشدد وزير الداخلية، على أهمية رفع الجاهزية والانضباط الوظيفي وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة.