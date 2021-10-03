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مخيم العيون المجاني يجري 100 عملية بمنطقة مسيلة بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

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دشنت منظمة الوصول الإنساني بوادي حضرموت، المخيم الطبي المجاني للعيون لإزالة المياه البيضاء، بالتعاون مع مستوصف رؤية لطب وجراحة العيون والشبكية بمديرية سيئون، بتمويل منظمة (IHH) التركية ومنظمة الزيتون الاسترالية.

 

وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة بوادي حضرموت منير صالح، أن المخيم يستهدف مرضى منطقة مسيلة الاحرار بمديرية السوم..مشيراً الى أن المخيم نفذ 100 عملية لإزالة المياه البيضاء، و زراعة عدسات وصرف أدوية ونظارات، وإجراء الفحوصات لمرضى العيون من الفقراء والمحتاجين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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