مخيم العيون المجاني يجري 100 عملية بمنطقة مسيلة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت منظمة الوصول الإنساني بوادي حضرموت، المخيم الطبي المجاني للعيون لإزالة المياه البيضاء، بالتعاون مع مستوصف رؤية لطب وجراحة العيون والشبكية بمديرية سيئون، بتمويل منظمة (IHH) التركية ومنظمة الزيتون الاسترالية.



وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة بوادي حضرموت منير صالح، أن المخيم يستهدف مرضى منطقة مسيلة الاحرار بمديرية السوم..مشيراً الى أن المخيم نفذ 100 عملية لإزالة المياه البيضاء، و زراعة عدسات وصرف أدوية ونظارات، وإجراء الفحوصات لمرضى العيون من الفقراء والمحتاجين.