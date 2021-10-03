بدء دورة تدريبية حول البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

بدات بمحافظة شبوة، اليوم، دورة تدريبية للأطباء والممرضين بمركز العزل بمدينة عتق، حول البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي ينظمها قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.



وتهدف الدورة على مدى اربعة ايام، اكساب المشاركين عدداً من المعارف الطبية الجديدة المشتملة على البرتوكول العلاجي لحالات كورونا بحسب نوعيتها وكيفية تحديد احتياجاتها من الاكسجين و التعامل مع مضاعفاتها ومكافحة العدوى وامراض سوء التغذية.

واكد الامين العام للمجلس المحلي رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة عبدربه هشلة، على اهمية الدورة في تعزيز قدرات الكادر الطبي والتمريضي وتمكينهم من التعامل مع الحالات المرضية وفقاً لمعايير البروتوكول العلاجي..مشدداً على ضرورة النهوض بقدرات القطاع الصحي والسيطرة على الوباء.

من جانبهما، اكد نائب مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب و منسق الطوارئ الميدانية لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مفرج بن معروف، اهمية الالتزام بالبروتكول العلاجي للحالات كورونا..مشيدين بفاعلية عمل فرق الاستجابة السريعة وتكثيف انشطتها الميدانية في ترصد الحالات المرضية والابلاغ عنها.