شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبطال الجيش وطيران التحالف يكبّدان المليشيا الحوثية خسائر كبيرة جنوب مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كبد ابطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم، مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً خسائر كبيرة في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد في جبهة حريب".

وأضاف المصدر " أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيا في مواقع متفرقة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة مدرعة".