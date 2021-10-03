محلل سياسي يعلق على جولات المبعوث الأممي إلي بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الشحات غريب

علق المحلل السياسي والباحث في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب وضاح اليمن عبدالقادر، على جولات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لاحياء سبل السلام باليمن وحول إفشال ميليشيا الحوثي دائماً لسبل السلام باليمن.



وقال وضاح في تصريحات إن ميليشيا الحوثي لم تفشل مساعي حل الأزمة في اليمن لأنه واضح في توجهاتهم وسياستهم المرسومة من ايران، ولكن للتصحيح المجتمع الدولي وبعض القوى الدولية لا تريد حل الأزمة اليمنية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار على المدى البعيد وهذا ما جعل الحوثي مستمرا في تعنته وتوسعه في ظل تراخي مكشوف وغير مقبول من قبل الحكومة الشرعية اليمنية التي صارت تفتقد لمركزية القرار في التعاطي مع المعركة في مواجهة مليشيا الحوثي وهذا يرجع لعوامل عديدة منها سيطرة جماعة الإخوان الملسمين على مفاصل الحكومة الشرعية والتخادم الواضح مع مليشيا الحوثي.

وأشار بأن عوامل نجاح الأمم المتحدة في تفعيل القرارات الدولية الخاصة باليمن والتعاطي معها فقط وهو أمر مستبعد في ظل الضعف الذي تعانيه الشرعية في التوقيت الحالي للأسباب التي ذكرناها سابقا .

وأكد بأن اعادة سير المعركة العسكرية مع الحوثي في مختلف الجبهات ستخلق واقعا آخر يجعل الحوثي يرضخ للواقع ويتقهقر معه مشروعه الايراني .

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ قد قام بعدة جولات منها للرياض، حيث يلتقي مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين.

ومنذ عام 2014، يعيش اليمن أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، جراء انقلاب ميليشيا الحوثي والذي مزّق أوصال هذا البلد.