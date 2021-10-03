شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بسيئون يناقش الإجراءات الكفيلة لمنع تدهور سعر العملة الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمدينة سيئون، اليوم، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، الإجراءات الكفيلة للمساهمة في الحد من تدهور سعر العملة الوطنية وكيفية تعزيزها على مستوى مديريات الوادي والصحراء.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مكتب وزارة المالية بالوادي والصحراء عوض العيجم والادارة العامة للموارد المالية محمود بن شعبان والشؤون المالية والادارية بمكتب الوكيل أحمد الحامد ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت عارف الزبيدي ومندوبي الشؤون الاجتماعية والعمل وفروع البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمصارف بوادي حضرموت والصحراء، الى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التدهور المستمر والمعالجات السريعة والمناسبة على الصعيد المحلي .

وأوضح الوكيل الكثيري، بأن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة اللقاءات التي تعقدها السلطة المحلية بالوادي والصحراء مع الجهات ذات الاختصاص بهدف إعداد مصفوفة معالجات مناسبة والرفع بها الى محافظ المحافظة واقرارها واتخاذ اجراءات حاسمة لتخفيف معاناة المواطنين..داعيا الجميع الى تكاتف الجهود والالتزام بقرارات السلطة المحلية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية .