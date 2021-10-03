تدشين الحملة الوردية للتوعية بسرطان الثدي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت ومؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان، اليوم، فعاليات الحملة الوردية للتوعية بسرطان الثدي واشهار فريق ويلنس الصحي من طلاب كلية الطب بجامعة سيئون .



وخلال حفل التدشين، ثمن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، جهود العاملين والمتطوعين والمتطوعات في نشر التوعية المجتمعية بهذا المرض.

بدوره أشار مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي ومدير المركز الوطني لعلاج الأورام الدكتور هشام بن سميط، الى أن التوعية المجتمعية أثمرت في انخفاض الحالات الوافدة للمركز في مراحل متقدمة الى حالات في مراحلها الاولى يسهل التدخل في علاجها وتخفيف العبء على المرضى وأسرهم من تكاليف المالية للعلاج في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

وتخلل الحفل الذي حضره نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء محمد خميس التميمي ، كلمة لرئيس فريق ويلنس الصحي صالح بايعقوب استعرض خلالها أهداف الفريق الذي يعتبر الأول في المجال الصحي ويهدف الى المساهمة في التثقيف ورفع الوعي الصحي في المجتمع واقامة مخيمات طبية بالمناطق النائية بوادي حضرموت لتنمية قدرات الفريق وتوسيع مداركه العلمية والعملية واشراكه بالورش والندوات العلمية داخل الوطن وخارجه.