نائب الرئيس يشيد بمستوى العلاقات الأخوية بين اليمن وجمهورية مصر العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأحد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلادنا السفير أحمد فاروق لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



وأشاد نائب الرئيس بمتانة العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين والدور الأخوي الصادق لمصر العروبة قيادة وحكومة وشعباً ومواقفهم الثابتة تجاه اليمن وجمهوريته وأمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه في مختلف المحطات التي مرت بها بلادنا.

وتطرق نائب الرئيس إلى النتائج الإيجابية والمثمرة للتواصل المستمر بين حكومتي بلدينا واستقبال فخامة الرئيس المشير الركن عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لوزير الدفاع، واللقاءات بعددٍ من المسؤولين المصريين والتي تأتي جميعها امتداداً لمواقف مصر الأخوية النبيلة المحفورة في ذاكرة أبناء الشعب اليمني.

ووضع نائب الرئيس، السفير المصري في صورة الأوضاع التي تشهدها بلادنا جراء استمرار الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وما أنتجه ذلك من مآسٍ وأضرار كبيرة على جوانب الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة والعالم بشكل عام، مجدداً التأكيد على دعم الشرعية الدائم لكل الجهود الرامية لإحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، مقابل استمرار التعنت الحوثي ومضاعفة تهديدات الميليشيات الحوثية على اليمن والأشقاء في المملكة والممرات المائية والملاحة الدولية وبدعم وتمويل من طهران وميليشياتها في المنطقة.

من جانبه أكد السفير المصري على مساندة بلاده للشرعية ومواقفها الثابته والداعمة لأمن اليمن واستقراره وإحلال السلام الدائم بما يحقق تطلعات أبناء الشعب اليمني وإنهاء معاناتهم، مشيراً إلى ما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر المحبة والتعاون والإخاء.