الباشا يؤكد على اهمية تعزيز قيم حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي علوي الباشا، على اهمية تعزيز قيم حقوق الإنسان، والاستمرار في جهود التطوير والمتابعة والتقييم لهذه المنظومة وتعزيزها على كافة مستويات العالم العربي..مطالباً المجتمع الدولي القيام بدوره الموضوعي والحيادي في هذا الشأن وعدم الكيل بمكيالين.



واشار الباشا في كلمته خلال مشاركته ممثلاً عن البرلمان العربي في المؤتمر الأكاديمي السنوي الذي نظمه قسم حقوق الإنسان بجامعة الجنان في بيروت، حول تعزيز قيم حقوق الإنسان، الى ما يتعرض له ابناء الشعب اليمني من جرائم إرهابية بشعة وانتهاكات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع..لافتاً الى انه لا يوجد تحرك دولي يوازي خطورة تلك الجرائم التي تمثل أكبر تحدي يواجه الضمير الإنساني العالمي في الوقت الحالي.

وأكد، على دور البرلمانيين الهام في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، انطلاقاً من دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً، سواء على مستوى البرلمانات الوطنية، أو على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية..داعياً إلى تنظيم فعاليات تسلط الضوء على مخاطر المعايير المزدوجة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وآليات التعامل معها على المستوى العربي.

وقال "ان القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، تحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، سواء من خلال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أو من خلال المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي استحدثه البرلمان العربي مؤخراً، كآلية عربية ذاتية مستقلة لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ومواجهة محاولات تسييس ملف حقوق الإنسان أو اتخاذه كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية".

ودعا البرلماني علوي الباشا، جميع الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي جاءت كمبادرة من ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة..مؤكداً أن تفعيل عمل المحكمة ستمثل نقلة نوعية في تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.