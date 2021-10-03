شكرا لبحثكم عن خبر قُتِل على يد مشرف «حـوثي» في قلب صنعاء.. الحوثيون يمهلون قبائل «بكـيل» حتى الخميس القادم لإستلام ودفن جثمان أحد مشائخها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر قبلية بمحافظة عمران السبت بأن المليشيات الحوثية الإرهابية امهلت قبيلة "عيال سريح" البكيلية حتى يوم الخميس القادم لإستلام ودفن أحد مشائخها المقتول غدرا عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ “أحمد سالم السكني”، عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة بمحافظة عمران .

واوضحت المصادر لمأرب برس بان المليشيات الانقلابية حددت الخميس القادم موعدا نهائيا لاستلام جثمان الشيخ السكني من ثلاجة الموتى بالمستشفى السعودي الألماني بالعاصمة صنعاء.

المصادر افادت ايضاً بأن قيادات حوثية رفيعة ألتقت في صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية عدد من مشائخ قبائل"عيال سريح "البكيلية التابعة اداريا لمحافظة عمران الذي ينتمي اليها الشيخ السكني وألزمتهم بضرورة استلام ودفن جثمان الاخير وإغلاق ملف القضية بصورة نهائية وذلك تماشيا مع الوضع الاستثنائي حسب ما تُسميه الجماعة مواجهة "العدوان".

وذكرت المصادر بان القيادي الحوثي المدعو أبو ناجي الماربي المتورط في جريمة قتل الشيخ السكني لايزال حرا طليقا وترفض المليشيات ضبطه وتسليمة للاجهزة الامنية والقضائية... مشيرةً بان المليشيات الحوثية الإيرانية تسعى من خلال دفن جثمان الشيخ السكني إلى طي ملف القضية بصورة نهائية.

وطالبت المصادر مشائخ قبيلة عيال سريح وقبائل بكيل وابنائها كافة بسحب ابناء القبيلة المنضوية في كنف مليشيات الحوثي الإيرانية من جميع الجبهات ... معتبرة بان مشروع مسيرة الموت الحوثية قد تجاوز الخطوط الحمراء في مشوار إهانته للقبيلة اليمنية وأبنائها .

وكان المدعو “أبو ناجي الماربي” المعين من قبل مليشيا الارهاب الحوثية مشرفا أمنيا على منطقة صرف بالعاصمة صنعاء، قد أقدم مطلع شهر ابريل من العام 2019 على قتل الشيخ “أحمد سالم السكني” رمياً بالرصاص بعد ان تدخل الاخير لحل خلاف على أرض، تابعة لأحد المواطنين بسط عليها المشرف الحوثي الماربي.