شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل امرأة وطفل بقصف صاروخي حوثي على مدينة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تسبب القصف الصاروخي الحوثي على مدينة مأرب، اليوم الأحد، 03/تشرين الأول/2021، بسقوط ضحايا مدنيين.



وقالت مصادر محلية إن القصف الباليستي تسبب في تدمير منزل بشكل كامل وأسفر عن مقتل امرأة وطفل وإصابة عدد من المدنيين.

وسقط أحد الصواريخ الثلاثة التي أطلقها الحوثيون، في حي الروضة وسط المدينة المكتظة بالسكان.

وتسبب القصف في حالة من الهلع والخوف في أوساط سكان المدينة