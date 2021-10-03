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مقتل امرأة وطفل بقصف صاروخي حوثي على مدينة مأرب

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تسبب القصف الصاروخي الحوثي على مدينة مأرب، اليوم الأحد، 03/تشرين الأول/2021، بسقوط ضحايا مدنيين.

 

وقالت مصادر محلية إن القصف الباليستي تسبب في تدمير منزل بشكل كامل وأسفر عن مقتل امرأة وطفل وإصابة عدد من المدنيين.

 

وسقط أحد الصواريخ الثلاثة التي أطلقها الحوثيون، في حي الروضة وسط المدينة المكتظة بالسكان.

 

وتسبب القصف في حالة من الهلع والخوف في أوساط سكان المدينة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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