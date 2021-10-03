جامعة العلوم تعلن إخلاء مسؤوليتها تجاه الدارسين في مناطق الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

جددت جامعة العلوم والتكنولوجيا، إخلاء مسؤوليتها بعلاقتها بالطلبة الدارسين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.



وذكرت الجامعة في بيان، أن الجامعة تؤكد للمرة الأخيرة بأنها ملتزمة ولن تتجاوز قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يقضي بنقل كافة التخصصات من المركز الرئيس السابق بصنعاء وفروعه في مناطق سيطرة الحوثي إلى المركز الرئيس الحالي في عدن.

واعتبر البيان، المركز الرئيس في عدن وفروعه بتعز، وحضرموت هي المعترف بها رسميًا.

وقالت الجامعة، إنها ستستمر في تعاونها ومنح فرصة أخيرة لجميع طلبتها في المركز السابق والفروع الخاضعة له وذلك لتسوية أوضاعهم وحل مشاكلهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية أكتوبر الحالي