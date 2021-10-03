مقتل وجرح 19 عنصراً حوثياً بكمائن شمال غربي محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ الضالع

قتل وجرح 19 عنصراً حوثياً، الأحد 3 أكتوبر 2021م، بكمائن متفرقة نصبتها القوات المشتركة غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقال مصدر عسكري ميداني، إن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية نصبت، صباح اليوم، عدة كمائن لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في مناطق "الجُب"، و"بتار"، بجبهة حجر، غربي قعطبة.

وأكد المصدر أن الكمائن أسفرت عن مصرع 6 من عناصر المليشيا، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه سوق الليل ونقيل "الخشبة" شمال غربي مدينة الفاخر، شرقي محافظة إب.

يأتي ذلك عقب مواجهات عنيفة خاضتها القوات المشتركة ضد مجاميع حوثية شنت سلسلة هجمات على مواقعها في قطاع "صبيرة- الجُب" تحت غطاء ناري كثيف بالأسلحة الرشاشة وعربات الـBMB