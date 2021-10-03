حجة.. مليشيا الحوثي تعترف بنهب نحو ملياري ريال من إيرادات الزكاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، نحو ملياري ريال من إيرادات الزكاة بمحافظة حجة، وانفقتها على مقاتليها في جبهات القتال، وفق ما ادلت به وكالة الانباء "سبأ" في نسختها الخاضعة للمليشيا.



وأقرت مليشيات الحوثي، بتحصيلها ملياراً و995 مليوناً و135 ألف ريال، خلال الفترة يناير- أغسطس 2021م، إيرادات الزكاة بمحافظة حجة، قالت انها انفقتها على مشاريعها في جبهات القتال.

وبحسب ما ذكرته وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية، فقد سخرت الميليشيا تلك الإيرادات لخدمة عناصرها المقاتلين في الجبهات، وأكدت بأن ما تسمى بهيئة الزكاة نفذت "عدّة مشاريع من أموال الزكاة".

ومنذ انقلاب المليشيا الحوثية على النظام الجمهوري في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، سارعت للسيطرة على مختلف القطاعات الايرادية وعززت من حضور عناصرها فيها حد استبدالهم بدلا عن موظفين سابقين.

وسخرت المليشيا كافة الإيرادات لخدمة الحرب التي اشعلتها وقيادات نافذة لديها ضخت مئات الملايين بحجة تنفيذ مشاريع تتعلق باسر وذوي قتلاها في الجبهات واخرى في تنفيذ مشاريع استثمارية تحت ذات الغطاء.

وبحسب مصادر محلية، تمارس مليشيا الحوثي عمليات نهب وتبديد إيرادات المحافظة في الوقت الذي ترفض فيه صرف مرتبات الموظفين، وتزايد احتياجات المواطنين لأبسط الخدمات الضرورية، وتعطيلها المشاريع التنموية والخدمية.

وتعاني المحافظة من أوضاع إنسانية ومعيشية سيئة، تضاعفت إلى درجة كبيرة الست سنوات الأخيرة عقب الانقلاب الحوثي.