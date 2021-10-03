شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تجدد قصفها المدفعي لمجمع إخوان ثابت في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي الإرهابية الاحد، قصفها المدفعي على مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة.



وذكرت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي أطلقت عدداً من قذائف الهاون عبر طيران مسير استهدف المجمع وألحق أضراراً مادية بمستوعات المجمع.

ويأتي القصف الحوثي لمجمع إخوان ثابت عقب أيام قليلة من استهداف سابق للمجمع، والذي تسبب بحريق كبير في مستودعات المصنع.