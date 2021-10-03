قوات الجيش تهاجم مواقع المليشيا في جبل مراد جنوبي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

شنت قوات الجيش الوطني، هجوماً عنيفا استهدف مواقع مليشيا الحوثي في جبهة علفاء التابعة لمديرية جبل مراد جنوبي مأرب.



وذكر مصدر عسكري أن الهجوم نفذته وحدات من قوات الجيش وتمكنت خلاله من استعادة مواقع كانت مليشيا الحوثي قد تقدمت فيها خلال الأيام الماضية.

وتزامن الهجوم، مع معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش في جبهة "ملعى" التابعة لمديرية حريب المجاورة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها المليشيا في الجبهة ذاتها.

وفي ذات الاتجاه قال قائد اللواء 26 مشاة مفرح بحيبح يقول إن مديرية "حريب" بمأرب أصبحت بمثابة المحرقة الجماعية للحوثيين