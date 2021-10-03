شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستهدفون مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

هزت ثلاثة انفجارات عنيفة مدينة مأرب قبل قليل اليوم الأحد، 03/تشرين الأول/2021.

وقال سكان محليون إن انفجارات عنيفة هزت المدينة وأحدثت حالة من الرعب والقلق في أوساط السكان.

وبحسب مصادر أمنية فإن الانفجارات ناجمة عن صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على المدينة.

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن سقوط ضحايا جراء القصف الحوثي