وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الالماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى اليمن هوبيرت يوسف.



واشاد وكيل وزارة الخارجية، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين..مؤكداً أن السفير سيحضى بالدعم اللازم من قبل الحكومة لتسهيل مهمته بما من شأنه الاسهام في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وهنأ وكيل وزارة الخارجية، السفير الالماني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده..متمنياً لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه أكد السفير الألماني، موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسعيها للاسهام في إحلال السلام واستعادة الامن والاستقرار في اليمن.