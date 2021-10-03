لملس يؤكد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد محافظ عدن أحمد لملس، على التعامل الحازم مع من وصفها بمجاميع إرهابية خارجة عن النظام والقانون في مدينة كريتر بمحافظة عدن.



ودعا لملس المواطنين لعدم القلق، وأكد أنهم في قيادة المحافظة لن يتهاونوا في حفظ الأمن والاستقرار في مدينة عدن.

وأوضح محافظ عدن، أنه يتم تمشيط المدينة وتعقب العناصر الخارجة عن النظام والقانون بهدف تأمين وتطهير مدينة كريتر.

وقال المحافظ لملس في تصريح تلفزيوني، إن تأمين المنطقة هو من أولوياتهم، داعياً الجميع لأن يكونوا عونا وسندا لأمن مدينة عدن.

يذكر أن قوات أمن عدن وقوات مكافحة الإرهاب نفذت، السبت، حملة أمنية لتطهير مدينة كريتر من بعض المجاميع والبؤر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون.

وحسب بيان لها، فقد تعهدت اللجنة الأمنية بحماية الممتلكات الخاصة والعامة التي كانت عرضة للسلب والنهب خلال الأيام الماضية على أيدي تلك المجاميع، ضمن مخطط لخلط الأوراق وسحب المدينة إلى الفوضى والتخري