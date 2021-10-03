إب..وفاة شاب إثر خطأ طبي في ظل زيادة أعداد الضحايا وغياب الرقابة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر طبية، بوفاة شاب إثر خطأ طبي في أحد المراكز الطبية بمدينة إب (وسط اليمن)، في ظل زيادة أعداد الضحايا وغياب الرقابة من الجهات المعنية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت المصادر إن الشاب "محمد عبده الزمر"، توفي داخل مركز تشخيصي بمدينة إب، إثر جرعة تخدير حقن بها أثناء خضوعه لتصوير مقطعي لكسور أصيب بها في حادث مروري بمديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب.



وأضافت أن أحد المراكز التشخيصية بمدينة إب، استقبل الشاب "الزمر"، بهدف إجراء أشعة محورية، غير أن المريض المصاب بكسور كان كثير الحركة، وهو ما دفع طبيب الأشعة لطلب عمل تخدير للمريض، إلاّ أن توفي على الفور بعد حقنة بالمخدر.



وخلال الأشهر الفائتة زادت حدة ضحايا الأخطاء الطبية بمحافظة إب، حيث تم تسجيل أكثر من 10 ضحايا منذ مطلع العام الجاري، في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

