أمن المهرة يضبط شخص يمتهن النصب والاحتيال على المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، اليوم، القبض على شخص يمتهن النصب والاحتيال على المواطنين.



وتمكنت رجال البحث الجنائي من ضبط المدعو ر.ع.ح بعد الاشتباه به وبحوزته جوال يحتوي على أكثر من عشرة حسابات واتساب لأرقام داخلية و خارجية ويقوم باستلام مبالغ مالية من الضحايا و إيهامهم باستيراد سيارات لهم من الخارج.

وبعد مواجهة المتهم بمحاضر الاستدلالات أقر بعدد من الجرائم وتم التواصل مع الضحايا المدونه أرقامهم والذين قدموا بلاغات في محافظاتهم عن جرائم مماثلة ووصلت إلى إدارة البحث عشرين بلاغ ومازالت تصل تباعا.

وتم التحفظ على الجاني و تمديد فترة الحجز الاحتياطي حتى يتم استكمال جمع المعلومات وإحالته إلى النيابة العامة.