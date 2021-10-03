شكرا لبحثكم عن خبر انقطاع خدمة الانترنت عن أربع محافظات بالجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أن قطع في كابل الالياف في محافظة الضالع ادى الى خروج خدمة الانترنت وخدمة ال3g على عدد من المحافظات الجنوبية منها عدن وابين ومدينة الضالع #يمن_نت #يمن_موبايل #انقطاع_الانترنت

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