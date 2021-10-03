شكرا لبحثكم عن خبر اللواء مراد شطارة في ذمة الله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مقربة أن اللواء المتقاعد في الجيش اليمني مراد شطارة انتقل الى رحمة الله اليوم. ومراد شطارة شخصية رياضية واجتماعية عدنية معروفة، شغل العديد من المناصب البارزة لاسيما في قيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم قبل وبعد ١٩٩٠م. كما شغل مناصب عسكرية مهمة في المليشيا الشعبية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

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