يحدث في قلب عدن الان

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يزيد بن سلمان - شبوة - الوليدي يطلع على عملية إصلاح خطوط نقل الطاقة بمديرية كريتر

اعلام كهرباء عدن

أطلع مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء عدن أ/ سالم الوليدي صباح اليوم الأحد على عملية إصلاح خطوط نقل الطاقة المتضررة جراء الإشتباكات التي شهدتها مديرية كريتر.

وخلال الزيارة وجه الوليدي كافة الجهات المعنية بالمؤسسة بتوفير ما يلزم من أسلاك وقطع الغيار اللازمة للطواقم الفنية للإسراع بإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة بالمديرية.

وأوضح الوليدي أن عملية إصلاح خطوط النقل المتضررة قد تستغرق ساعات، مؤكداً بأن المؤسسة العامة لكهرباء عدن ستبذل الجهود المضاعفة لإعادة التيار بأسرع ما يمكن.

رافقه في الزيارة مدير عام المنطقة الأولى لكهرباء عدن المهندس مفيد ماطر وعدد من مهندسي وفني المنطقة.