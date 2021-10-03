شكرا لبحثكم عن خبر عدن الان : عودة الهدوء والامن يسمح بالدخول والخروج الى كريتر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان الاشتباكات التي اندلعت صباحا في العاصمة عدن توقفت ولم تعد تسمع اصوتها من1 نحو ساعة ونصف.
وقالت المصادر ان قوات الامن سمحت للمواطنين بالدخول والخروج من المدينة ولكن في ظل إجراءات امنية مشددة.
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