شكرا لبحثكم عن خبر "شاهين" على حافة سواحل عُمان.. ومطالب للسكان بترك منازلهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات العمانية، الأحد، أن إعصار شاهين يقترب من سواحل السلطنة ويبعد 80 كم عن العاصمة مسقط، حيث تقدر سرعة الرياح بـ139 كم في الساعة وارتفاع الموج 12 متر.

وذكر مركز إعصار شاهين أنه يتوقع هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 200 – 500 ملم وتؤدي إلى فيضانات الأودية ومجاري السيول.

وفي ساعات المساء يحتمل عبور الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة وصحم ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساء بالتوقيت المحلي للسلطنة.

مغادرة المنازل

كما حثت السلطات في سلطنة عمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

ودعت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية بما في ذلك أجزاء من العاصمة مسقط، حيث من المتوقع أن تصل العاصفة شاهين مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

ويعيش معظم سكان السلطنة المصدرة للنفط وعددهم 5 ملايين نسمة في مسقط وحولها.

وقالت هيئة الطيران المدني العمانية، الجمعة، إنها تتوقع اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة وتوقعت ارتفاع أمواج البحر وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.

احتجاز أشخاص

وتسبب "إعصار شاهين" في احتجاز مواطنين داخل مركباتهم وقطع طرق رئيسية بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، الأحد، أن فرق الإنقاذ استجابت لتسعة بلاغات تتعلق باحتجاز أشخاص بمركباتهم في محافظة مسقط، نتيجة الأمطار الغزيرة الناتجة عن إعصار شاهين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 25 شخصا، جميعهم في صحة جيدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر.

وذكرت الوكالة أن الإعصار تسبب في قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، خصوصا في حي الوزارات ومقابل طريق جامع السلطان قابوس الأكبر.