شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: ام عدنية تضع طفلتها في الشارع وتطلب منها عدم العودة إلى البيت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عممت شرطة المنصورة عن وجود طفلها متواجد بالقسم بعد ان تركتها والدتها. وتقول شرطة المنصورة ان نوال أشرف شفيع ٨سنوات قالت انها تدرس بمدرسه بحي عبدالعزيزعبدالولي. وتشير الطفلة للشرطة ان اسم امها انيسه تعمل بالمرور هذا كل ماقالته الطفلة طبقا للشرطة. وقالت الشرطة في تفاصيل التعميم ان سكان حاشد بلك12 قاموا باحضار الطفلة الى الشرطة. واشار ان سكان الحي ان البنت من الصباح تلعب بالبلك بعد ان رمتها امها بالحي. يذكر ان الطفلة يتمية الاب . واختتمت الشرطة على من يعرفها يتواصل بشرطة المنصورة 02344920.

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