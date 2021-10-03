شكرا لبحثكم عن خبر السجن وغرامة مالية ب50 الف ريال سعودي ...“الجوازات السعودية” تكشف عن عقوبات تواجه الوافد الذي يقوم بهذا الأمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية ، عن 3 عقوبات تواجه الوافد الذي يعمل لحساب نفسه.

وأوضحت “الجوازات” في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل.

ودعت “الجوازات”، إلى الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود عبر الإتصال بـ 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.