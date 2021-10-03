شكرا لبحثكم عن خبر اسقاط حاملة قنابل اسرائيلية الصنع شمال غرب مأرب.. صور والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات قبلية وعسكرية إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، لاستهداف مواقعهم في جبهة الجدافر بين محافظتي مأرب والجوف.
ووفقاً للمصادر فإن الطائرة التي تم إسقاطها حاملة قنابل حلقت فوق مواقع الجيش والقبائل وتمكنت الدفاعات الأرضية من إسقاطها.
الى ذلك قالت مصادر مطلعة ان طائرة "كواد كابتر" المسيرة، التي استخدمها الحوثيين في هجومها على أبناء مأرب، صناعة اسرائيلية رغم إعلان المليشيات عدائها لاسرائيل الا انها تستخدم اسلحتها في قصف ابناء اليمن.
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