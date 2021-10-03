شكرا لبحثكم عن خبر مساعد مدرب شباب الجيل: لسنا كمالة عدد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اظهر مساعد مدرب شباب الجيل محمد داوود انزعاجه من ضغط المباريات في الدوري اليمني .

وقال داوود في تصريح صحفي عقب خسارة فريقه امام اتحاد اب(0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مباريات المجموعة اولى ان فريقه يعلب كل يومين مباراة ، وهذا نظام لا يتناسب مع قدرات لاعبين صغار يفتقدون للخبرة وللقدرة على اللعب في مثل هذه الظروف.

واشار الى ان اغلب عناصر فريقه يلعبون لأول مرة في دوري رسمي، وقد تم تجميعهم من بطولات الحواري بالحديدة.

واضاف: فريقنا لم يدخل مرحلة إعداد حقيقية، ولم يلعب سوى مباراة واحدة أمام شعب أب قبل البطولة .

واشاد مساعد المدرب بأداء فريقه في مباراة اليوم رغم الخسارة، مؤكدا ان الجيل بدأ يدخل أجواء المباريات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن شباب الجيل ليس تكملة عدد وإنما هو فريق منافس.

كانت هذه تفاصيل خبر مساعد مدرب شباب الجيل: لسنا كمالة عدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.