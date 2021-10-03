شكرا لبحثكم عن خبر مدرب اتحاد إب: سننافس على بطاقة نصف النهائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال محمود الكحصة مساعد مدرب اتحاد إب إن فريقه سينافس على صدارة المجموعة الأولى بالدوري اليمني، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأكد الكحصة في تصريحات عقب فوز فريقه اليوم على شباب الجيل 1-0 أن الاتحاد قدم اليوم السبت مباراة جيدة خصوصا في الشوط الثاني، استحق بها تحقيق الفوز الأول في الدوري.

وقال الكحصة: "فريقنا سيقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة وسينافس على مراكز متقدمة".

وأرجع مساعد مدرب اتحاد إب ضعف الأداء والنتائج في المباريات السابقة إلى "قلة الإمكانيات المالية للنادي التي حرمتنا من التحضير للموسم بالشكل المناسب".

كما أكد أن "تصحر ملاعب إب" المعشبة طبيعيا بسبب الظروف الحالية في اليمن وتوقف البطولات، جعل الاتحاد يتدرب في ملاعب ترابية غير معشبة مما أثر على أدائه.