شكرا لبحثكم عن خبر الأولمبي اليمني يتجاوز فحص كورونا.. والسنيني يجتمع بلاعبيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل المنتخب الأولمبي اليمني استعداداته لمواجهة نظيره الكويتي، الإثنين المقبل، في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا، على ملعب بن جلوي بمدينة الخبر السعودية التي وصلها الخميس، قبل كل المنتخبات المشاركة في البطولة.

ومنذ وصوله المملكة أجرى المنتخب اليمني تمارينه في الصالة الرياضية الخاصة بفندق الإقامة، كونه كان في حجر طبي حتى تظهر نتائج فحوصات كورونا، التي أكدت خلو البعثة اليمنية من أي إصابة.

وعقد أمين السنيني، المدير الفني للمنتخب، اليوم السبت اجتماعا بلاعبيه لتهيئة اللاعبين نفسيا ورفع المعنويات قبل الدخول في منافسات البطولة.

وشدد المدرب على أهمية الالتزام بالواجبات الفنية داخل الملعب، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المهام التي تدرب عليها في معسكره وطبقها في مبارياته التجريبية بالمهرة.

وقال السنيني: "علينا أن ننسى كل معاناتنا ومعاناة شعبنا، لأننا نحتاج اليوم إلى مقاتلين في الميدان للدفاع عن ألوان المنتخب".

واضاف: "حظيتم دون غيركم بفرصة ارتداء علم بلدكم، وعلى عاتقكم تقع مهمة إسعاد الملايين من أبناء شعبنا في كل مكان".

وتابع السنيني: "أساس الفوز روح الفريق، وأنتم تمثلون أمة عظيمة، والنصر حق مشروع لنا، نراهن على رجولتكم وشجاعتكم، أنتم الأمل للمستقبل".

كان مهاجم المنتخب عبد المجيد صبارة وصل إلى الخبر فجر السبت، قادما من البرازيل، حيث يحترف بنادي "بلانا لاتينا" بمدينة برازيليا البرازيلية.

ومن المقرر أن يلتحق بالمنتخب فجر الأحد، عمر الداحي قادما من نادي أسوان المصري، وناصر محمدوه المحترف بنادي الميناء العراقي.

ويخوض المنتخب اليمني الأولمبي منافسات بطولة غرب آسيا، في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت، الأردن وسلطنة عمان.















