عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مأرب تتحدى الحوثي.. والميليشيات تراكم خسائرها

الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365

تراكم ميليشيات الحوثي منذ أيام خسائرها في مأرب، مع استمرار هجماتها على المحافظة اليمنية التي تضم آلاف النازحين.



وقد أكد الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد عبده مجلي، أن الجيش في مختلف الجبهات يواصل تكبيد الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح، خصوصا في جبهات مأرب.

كما أوضح في بيان مساء الجمعة، أن قوات الجيش شنت عددا من الهجمات المضادة على مواقع تتمركز فيها الميليشيات جنوب مأرب.

من جهته، أشاد وزير الإعلام في سلسلة تغريدات مساء أمس، بصمود تلك المحافظة الجبارة.

واعتبر أن مأرب قدمت نموذجا يحتذى به للمقاومة في وجه المعتدين.

مقبرة للميليشيات

كما رأى أن مأرب رفضت أن تسلم زمامها لجحافل الغزو الجديد، وأذاقت ولا تزال المعتدين الأمرين منذ الساعات الأولى للانقلاب. وأكد أن جبالها ومناطقها كافة باتت مقبرة لقادة الميليشيات وعناصرها ومحرقة لعتادها المنهوب من معسكرات الدولة.

إلى ذلك، ناشد اليمنيين عدم ترك تلك المحافظة الباسلة لاسيما بعد التضحيات التي قدمها أبناؤها على مدار 7 أعوام، تتصدى وحيدة لجحافل الغزاة، وفق تعبيره.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت صعدت في فبراير الماضي هجماتها وعملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب، في محاولة لتعزيز موقفها خلال المفاوضات السياسية.

وعلى الرغم من دعوات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، ووقف الهجمات الحوثية على المحافظة التي تؤوي آلاف النازحين، تواصل الميليشيات محاولة التقدم دون أن تحرز أي نتائج ملموسة، وسط مقاومة الجيش ومقاتلي القبائل.