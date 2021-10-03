قتلى وجرحى بكمائن محكمة للجيش بالضالع وعناصر المليشيات تفر باتجاه إب

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات الجيش، اليوم السبت، عدة كمائن محكمة للمليشيا الانقلابية بمناطق مختلفة من محافظة الضالع، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.
وقال مصدر عسكري لموقع سبتمبرنت، إن أفراد الجيش نفذوا كمائن عدة في مناطق “الجب”، و”بتار”، بجبهة حجر، غرب المحافظة، أسفرت عن مصرع وإصابة
19 من عناصر مليشيا الحوثي.
وبحسب المصدر، أسفرت الكمائن عن مصرع 6 من عناصر المليشيا، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، باتجاه، سوق الليل ونقيل “الخشبة” شرق محافظة إب .
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