شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد اب يهزم شباب الجيل بالدوري اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - فرحان المنتصر

حقق اتحاد اب فوزا صعبا على شباب الجيل من الحديدة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب سيئون الأولمبي بمدينة حضر موت، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدوري اليمني.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب علاء محمد من نقطة الجزاء عند الدقيقة 71.

الفوز هو الأول للاتحاد في الدوري، وبه ارتفع رصيده إلى 5 نقاط من 4 مباريات خاضها حتى الآن، حيث خسر في مباراة واحدة أمام وحدة صنعاء (2-3)، وتعادل في مباراتين مع فحمان ابين (1-1)، ومع شعب حضرموت في افتتاح الدوري سلبيا.

وبهذا الفوز اتحاد اب تساوى مع فحمان ابين بـ5 نقاط لكل منهما، بينما فارق الأهداف يمنح فحمان أفضلية المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة التي يتصدرها وحدة صنعاء برصيد 10 نقاط.

وتوقف رصيد شباب الجيل عند نقطة واحدة من 3 مباريات، حيث خسر أمام العروبة (3-5)، واتحاد اب (1-0)، وتعادل أمام شعب حضرموت (1-1).