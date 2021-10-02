شكرا لبحثكم عن خبر مقتل عواد النوبي في اشتباكات كريتر وإصابة شقيقه علي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية ان القيادي في اللواء الخامس دعم واسناد بردفان عواد النوبي قتل في اشتباكات كريتر يوم السبت.

وقالت المصادر ان النوبي قتل متأثرا بجراح اصيب بها في مواجهات اندلعت بين قوات امنية ومسلحين يتبعون شقيقه الاكبر إمام النوبي.

وبحسب المصادر فقد اصيب شقيقه علي النوبي وهو قائد اللواء 13صاعقة في اشتباكات مع قوات امنية وعسكرية ايضا في كريتر ذاتها.



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